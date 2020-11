VIDEO ⟩ Hiinlased sukeldusid maailma sügavaimasse kohta

2019. aastal sukeldus Mariaani süvikusse ameeriklane Victor Vescovo, kellel õnnestus jõuda 10 928 meetri peale. Tegemist on kõige sügavamale sukeldumisega ja see on sukeldumisrekorditest esikohal.

Hiina on viimastel aastatel hakanud tundma huvi Vaikse ookeani ja selles leiduva vastu, kuna rahvusvahelised teadusuuringud on näidanud, et seal on haruldasi mineraale, mida saab kasutada nüüdistehnoloogias, näiteks nutitelefonides, raketisüsteemides ja radarites.