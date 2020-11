Nagu kaks tilka vett! Uue soenguga ekspoliitik Kristiina Ojuland näeb välja nagu Annie Lennox

Blondide õlgadeni kiharate asemel kaunistab nüüd endist välisministrit Kristiina Ojulandi särtsakas poisipea.

Uue soenguga Ojuland on pildil äravahetamiseni sarnane Eurythmicsi lauljanna Annie Lennoxiga. Seda on ka Ojuland ise märganud, sest postitas pildi alla Eurythmicsi 1983. aastal ilmunud loo «Sweet Dreams» videolingi. Pildi all on siiski mõni inimene kommenteerinud, et Ojuland meenutab nüüd hoopis Rootsi popduo Roxette varalahkunud naisliiget Marie Fredrikssoni.

Eurithmicsi lauljanna Annie Lennox on lisaks oma võimsale lauluhäälele tuntud ka plaatinablondi poisipea poolest.

Annie Lennox Los Angeleses 2014. aastal Grammy auhindade jagamisel esinemas. FOTO: AFP / Scanpix

Ann Lennox (65) on šoti päritolu laulja-laulukirjutaja, poliitaktivist ja filantroop.

Aastatel 1977–1980 oli ta laulja ansamblis The Tourists, kus osales ka David A. Stewart. Pärast bändi laialiminekut asutas ta koos Stewartiga Eurythmicsi, mis saavutas rahvusvahelise tuntuse 1983. aastal välja antud albumiga «Sweet Dreams (Are Made of This)». 1990. aastatel alustas Lennox soolokarjääri.