Kuigi soorollid on moodsas maailmas kiiresti hägustumas, on paljud sooga seotud stereotüübid siiski visad kaduma. Mõni näiteks leiab, et naised ei sobi sõjaväkke, teine arvab, et naine ei saa hakkama suure veoauto juhtimisega. Õnneks elame me ajal, mil naistel on samasugused õigused ja võimalused kui meestel ning sel korral esitlebki Roald Johannson teile naisi suurte veoautode roolis ehk siis mängumaad, mis on ajalooliselt olnud pigem meeste pärusmaa.