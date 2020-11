Malaisia džunglist surnuna leitud tüdruku vanemad arvavad, et ta rööviti

Malaisia politsei otsis 15-aastast tüdrukut ja üheksa päeva pärast ta kadumist, 13. augustil 2019 leiti surnukeha, millele tehtud lahkamine näitas, et tal tekkis söögi ja vee puudusest sisemine verejooks ning ka stress mängis ta surmas rolli, teatab news.sky.com.

Uurijate sõnul näitasid tõendid, et vaimse puudega laps lahkus ise hotellist, teda ei röövitud. Kuid vanemad ei usu seda versiooni, nad on siiani veendunud, et keegi võttis nende tütre kaasa ja viis ta džunglisse surema.