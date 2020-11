MUUTUNUD MEES ⟩ Naised, viin, narko: 2017. aastal müstiliselt kadunud hokitäht ilmus välja käesoleval aastal

«Olen üritanud Mike`i kätte saada viimati eelmisel nädalal, kuid ta ei vast mu kõnedele. See on nüüd tõsine,» rääkis Bob Perno 2017. aasta sügisel TSNile.

Mike Ribeiro agent Perno tundis suurt muret oma hoolealeuse pärast. Alkoholi ja narkootikumidega kimpus olnud Ribeiro kadus suvel 2017. aastal, pärast hooaja lõppu.

Alles tänavu suvel ilmud Ribeiro taas avalikkuse ette ning rääkis, miks ta kadunud oli.

«Blokeerisin kõik asjad aastaks. Kui mängid, pead kõigile vastama, olema kõigile kättesaadav. Tahtsin ühe aasta üksi olla, enne kui normaalse elu juurde naasen,» rääkis ta.

Mike Ribeiro. FOTO: Harry How/AFP/Scanpix

Ribeiro otsustas alkoholiauruse 2016-2017 hooaja lõpul, et spordiga on kõik. Ta tõmbas karjäärile joone alla ilma, et oleks sellest kellelegi rääkinud, isegi oma agendile mitte.

«Ütlesin endale, et nüüd on kõik. Jäähoki mängimisest on saanud töö, kirge polnud enam.»

Ribeirol oli karjäärijärgne plaan juba valmis.

«Olin endale lubaduse andnud, et kui spordiga lõpparve teen, siis alles pidu algab. Et pidutsen täiega,» meenutab Ribeiro.

Kuid naised, peod ja narkootikumid kuulusid kolme lapse isa ellu juba enne karjääri lõpetamist.

Ralli lõppes

Ribeiro puhus 20 aastat kestnud peopanemise lõpuvilet alles tänavu veebruaris, kui vanuseskaalal lõi ette 40.

«Sain neljakümneseks, muutsin elustiili. Tahan lastele näidata ka oma teist poolt. Tahan nende lähedal olla. Ja terviski on tähtis.»

Ribeiro saab abi ka teraaapias käimisest.

«Oli lihtne mõnede asjadega lõpparve teha – nagu narkootikumid näiteks. See, kes suudab NHLis mängida, suudab ka ennast muuta. Olen alati saavutanud seda, mida olen tahtnud.»

Riveiro käis sõltuvusravil juba NHLi karjäri jooksul, kuid see pani peorallile stopi peale vaid hetkeks, sest mehel tõsist tahtmist ennast muuta polnud. Ta käis ravil ainult selleks, et oleks võimeline jäähokit edasi mängima.

«Nüüd lõpuks tegin seda iseenda jaoks,» selgitas Ribeiro.

«Tahtsin eluviisi muuta, sest pean lastele teistsugusena meelde jääma. Järgmised 40 aastat eln kindlasti teistmoodi, kui eelmised 20.»

«Üks põhjus kainusele on ka see, et tahan nüüd saada NHLi treeneriks,» paljastas ta.

Mehe sooviks on juhendada koos Guy Boucheriga Montreali Canadiensi meeskonda.

«Olen juba kaua unistanud sellest, et võidaksin Canadiensiga selle ajaloo 25. Stanley Cupi.»

Mängijana see Ribeirol ei õnnestunud, kuigi esindas 2000. alguses kuule hooajal just Canadiensit.

«Kui oleksin olnud sajaprotsendiliselt pühendunud, kandnud oma keha ja vaimu eest hoolt, kes teab, ehk oleksin suutnud aidata Canadiensit võitma juba Stanely Cupi,» arvab Ribeiro.

Vaatamata karmile eluviisile osales Ribeiro 1074 põhihooja matšis ja kogus neis 793 resultatiivuspunkti.

Topeltelu

Ribeiro elus pole just vähe skandaale olnud. Mees on saanud süüdistuse muuhulgas lapsehoidja seksuaalses ahistamises, kuid ta suutis lapsehoidjaga siiski kohtuvälise kokkuleppe sõlmida.

Ta on julguse rindu võtnud ning ka abikaasale Tamarale oma truudusetusest lahtiste kaartidega rääkinud.

«Olin ettevaatamatu. Kui olin karjääritipul, pidin võimalikult palju plikasid läbi tõmbama. See oli nagu kinnisidee. Tegin seda aastaid. Elasin kaksikelu,» möönas Ribeiro.

Ka Ribeiro pojad 19-aastane Mikael ja 15-aastane Noah mängivad jäähokit. Isa loodab, et nad mänguvliselt tema jalajälgedes ei astuks.