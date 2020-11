Astu eest, idioot!: Soome poodides möllab koroonaraev

Anonüümseks jääda soovinud müüjate teatel on klientide halb käitumine muutunud normiks ja nende arvates mõjutavad ka seda näomaskid, mille taga inimesed tunnevad, et võivad teha, mida tahavad, sest neid ei tunta ära.

«Kliendid on viimasel ajal aina agressiivsemad ning käituvad müüjaid solvavalt. Paneb imestama, kui õelad võivad inimesed olla,» sõnas üks anonüümseks jääda soovinud müüja.

Tema sõnul ei olnud kliendid kevadel koroona esimese laine ajal nii kiuslikud ja julmad kui nüüd.

Soomlanna märkas, et inimeste käitumine muutus, kui võimud soovitasid avalikes kohtades hakata maski kandma. 5

«Inimestel on lihtsam müüjaid rünnata, kui neil mask ees on. Mask on nagu kaitse, mille taha saab end peita ja solvavaid sõnu kasutada,» selgitas kaubandustöötaja.

Ta oli sügisel tunnistajaks koroonaraevule, milles kilent ründas verbaalselt müüjat ja oleks võinud teda ostukäruga vigastada. «Maskiga klient liikus suure ratastel ostukäruga kaubariiulite vahel ja kui jõudis kaupa riiulile pannud müüjani, hüüdis: «Astu eest, idioot!». Ta tegi ka liigutuse, et ründab müüjat käruga. See oli väga solvav ja alandav,» nentis müüja.

Soome teenindajate ametiühingu (Pam) töökeskkonna asjatundja Erika Kähärä sõnas, et nad on koroona ajal saanud palju teateid selle kohta, et ostjad ründavad müüjaid nii verbaalselt kui füüsiliselt.

«Koroonapandeemia on muutnud ostjate käitumist, see on muutunud halvemaks. Koroona tekitab hirmu, mõjutades lisaks füüsilisele tervisele ka vaimset tervist. Inimesed on pinges ja võivad ka kõige tähtsusetumal ajendil plahvatada,» selgitas tööolude ekspert.

Ta jätkas, et neile jõudnud info kohaselt on müüjaid rünnatud eelkõige väiksemates kauplustes, kus on tekkinud järjekorrad.

«Saime juba kevadel esimese koroonalaine ajal teateid, et müüjaid on hakatud ründama. Siis oli neid juhtumeid võrreldes praegusega siiski vähem. Mida enam on nakatunuid, seda halvemini kliendid käituvad,» lisas ametiühingu esindaja.

Tema andmetel on tulnud ette ka olukordi, milles kliendid on omavahel riidu läinud ja müüjad on pidanud vahele astuma.

«Kliendid ründavad lisaks müüjatele ka kaaskliente. On neid, kes on komenteerinud, et miks ei ole kellelgi maski ees ja sellest on tekkinud sõnasõda, mille lahendamiseks on tulnud kaubandustöötajatel sekkuda. Ka vahemaast kaks meetrit mitte kinni pidajaid on rünnatud. Müüjad on jäänud kahe tule vahele,» tõi Kähärä näiteid.

Asjatundja sõnul on viimase paari kuuga klientide maskiraev sagenenud.

Kähärä lisas, et tööandjad peaksid andma müüjatele täpsed juhised, kuidas tulla koroona- ja masikiraevuga inimestega toime.

«Mitte keegi ei pea taluma ründamist, olgu siis tegemist müüjate või kaasklientidega. Neid inimesi, kes avalikkuses oma pingeid välja elavad, tuleb aidata, jäädes ise rahulikuks,» soovitas ekspert. 5

Soomes on koroonaviiruse diagnoosiga üle 18 500 inimese, paranenud on 14 000 inimest ja viirushaiguse Covid-19 tagajärjel on surnud 365 inimest.