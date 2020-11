PILTUUDIS ⟩ Hollywoodi glamuuri: ärimees Jaanus Rahumäge saatis PÖFFi avamisel särav tütar Katariina

Üheskoos särati ka punasel vaibal. Eriti säras 20-aastane Katariina, kes nägi pidulikul üritusel nii hea välja, et sobiks valatult ka mõnele Hollywoodi glämmipeole.

Katariina Rahumägi (20) on «täiskohaga merineitsi», nagu ta Instagramis kirjutab. Lisaks teeb noor naine ka lühifilme, neist värskemat saab Youtube'is ka vaadata.

Elu24 kirjutas 2019. aastal, et Katariina alustas juutuuberina juba 11-aastaselt ning tema seriaal «Mermaid Forever» on kogunud sadu miljoneid vaatamisi. Kuigi sari kannab ingliskeelset pealkirja ja on välismaise publiku jaoks tõlgitud inglise keelde, räägitakse seal eesti keelt ja kaasa löövad Eesti lapsed. Loe sellest rohkem SIIT!