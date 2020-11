VIDEO ⟩ Kõige lootustandvama koroonavaktsiini taga on Türgi juurtega Saksa abielupaar

Briti ja USA meedia teatel on vaktsiini taga Türgi juurtega Saksa teadlastest abielupaar Uğur Şahin ja Özlem Türeci, kellele kuulub 21,6 miljardi dollari väärtusega biotehnoloogiafirma BioNTech.

Şahin luges reedel 24. jaanuaril 2020 meditsiiniväljaandest Lancet esimest korda uue koroonaviiruse ja viirushaiguse Covid-19 kohta. Esmaspäeval 27. jaanuaril 2020 kutsus ta oma töötajad nõupidamisele, kus teatas, et nad hakkavad nüüd välja töötama ja katsetama uue koroonaviiruse vaktsiini.

Läbimurre saabus novembris, kui katsed näitasid, et vaktsiin pakkus 90-protsendilist kaitset. Pfizeri teatel võib uus ravim olla USAs saada juba selle aasta lõpul, Euroopa Liidul on samuti vaktsiini ostuõigus.

«Kavatsen end vaktsineerida nii kiiresti kui võimalik, kuid kõigepealt peavad seda siiski saama need, kes seda kõige enam vajavad,» teatas Şahin.

Nii Uğur Şahin kui Özlem Türeci on 1960. aastatel Türgist Saksamaale migreerunute järglased.

Türeci on mitmes intervjuus öelnud, et ta isa on Preisi türklane, kellele meeldisid patsiente põetanud nunnad.