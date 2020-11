VIDEO ⟩ Kiusamine või mitte? Inimesi pahandab, kuidas Ženja Fokin avalikult neiut filmis ja arvustas

Kuigi stiiliguru Ženja Fokin on Instagramis alati aktiivne ja toodab sinna vahetpidamatult sisu. Siiski ei ole ammu miski nii palju tähelepanu saanud kui tema tänane story.

Elu24-le tuli lugejatelt mitu vihjet video kohta, kus Fokin filmib tema ees käinud neiut selja tagant. «Kuulake, see tüdruk on käinud ratsalaagris!» sõnas 35 -aastane stilist. «Iiihaha!»

«Kas te olete käinud ratsalaagris või?» päris ta, kuid neiu ei paistnud tahtvat seda arutada. «Ja nüüd on galopp, enne oli traav,» jätkas Fokin teda filmides samal teemal.

Ühte meiega seda videot jaganud Elu24 lugejat oli vaatepilt tõsiselt häirinud. «Ütleks, et see langeb koolikiusamise tasemele. Kuidas saab täiskasvanud mees käituda 12 -aastase koolikiusaja tasemel? Mida ta õige endast arvab?» pahandas ta.

Fokin soostus aga Elu24 palvel seda postitust veidi selgitama. Ta ei ole nõus, et teguviis oleks kiusamine olnud. «Sorri, ma nii madalale ei lange!» sõnas 35 -aastane stilist.

«Ta tagus oma kandu nii tugevasti vastu maad,» meenutas Fokin. Meest oligi häirima hakanud kontsasaabaste kõpsumine. «Ma ei ütle, et ta on hobune,» ei nõustu stilist aga pahandavate inimestega. Tema sõnul oli see lihtsalt midagi,mis meenutas talle ratsakooli.