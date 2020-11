VIDEO ⟩ Minutiga kuus pauku: terviserikkega juht tekitas ristmikul täieliku kaose

Vanem mees tekitas Birminghami kandis ristmikul oma väikese Toyota Aygoga tõelise kaose. Politsei sõnul kannatas üle 70-aastane mees terviserikke all.

«Politsei ütles, et see oli 70-aastane mees. Mu sõber, kes sattus õnnetusse, ütles, et sel mehel oli peatuma saades jalg ikka gaasipedaalil,» kirjeldas üks kohalik meediale.