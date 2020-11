Fännide kättemaks: Deppi fännid kangutavad Amber Heard'i suurest filmirollist

Hiljuti sai sadu tuhandeid allkirju petitsioon, mis nõudis Johnny Deppile tema «Fantastiliste elukate» kolmanda järje rolli tagasi andmist. Mees oli selle kaotanud, kuna jäi kohtus alla ajalehele The Sun, mis nimetas teda naisepeksjaks.

Nüüd on Johnny Deppi fännid aga kättemaksu haudumas. Nimelt soovitakse, et «vastutasuks» jäetaks ka mehe eks-abikaasa Amber Heard ilma rollist «Aquaman 2» filmis. Seal peaks ta ilmuma olulise tegelasena Jason Momoa kõrval.

Vastav petitsioon on kogunud juba üle 1 200 000 allkirja. Heard on kuuldused rolli kaotamisest juba aga ümber lükanud. Filmi esimene osa teenis sadu miljoneid tollareid ja see otsus oleks ilmselt väga kahjumlik.