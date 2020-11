LIHTNE TRIKK ⟩ Instabeib tõmbas liiga väiksed bikiinid selga ja nüüd on tulemus käes!

Pelasel on Instagramis 8,7 miljonit fänni. Naine ise teatab oma Instagrami profiili kirjelduses, et talle on «geneetiliselt palju antud».

Kuigi Lindsey rinnapartii on kadestusväärne, avaldas ta mõne aasta eest, et tal tuleb selle eest ka jõhkrat hinda maksta. «Seljavalud on kestnud nii kaua, kui end mäletan,» tunnistas naine.

Lindsey rinnakorvi suuruseks on 30HH ja naise sõnul kaaluvad ta rinnad kokku ligi viis kilo.

Hiljuti jagas ta Instagramis bikiinipilte. Kuigi kaadrid on kaunid, ei saa mitte märkimata jätta, et bikiinid paistavad rinnakale suunamudijale veidi väikesed olevat.

Selliste piltide tulemuseks on loomulikult rohkelt meeldimisi ja komplimente fännidelt. Pilti on laikinud üle 91 000 inimese ja sel on ka rohkelt kommentaare, millel kiidetakse naist taevani.

«Ma armastan sind,» hõiskas üks fännidest sedapuhku kommentaariumis.

«Minu iidol,» lisas veel teinegi fänn.

«Imeline!» lisas kolmaski fänn.