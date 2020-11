KOROONAABSURD ⟩ USA haigla peab võitlema intensiivravisse trügivate vandenõuteoreetikutega

Utah' Valley haigla teatel on koroonaeitajad viimasel ajal väga aktiivseks muutunud. Nimelt valetatakse oma arstiaegade kohta ja ütitatakse muul moel haiglasse sisse saada, et intensiivraviosakonda pääseda.

Vandenõuteoreetikud üritavad aga tõestada, et tegemist on väljamõeldisega. «Me oleme leidnud inimesi, kes üritasid haiglasse hiilida ja sealt pilte ja videosid teha,» selgitas haigla juht Kyle Hansen . Pole aga teada, et keegi oleks edukalt «infiltreerunud».

Seepärast on haigla meeskond pidanud ka turvameetmetesse panustama. «Mõned inimesed on aga päris loomingulised olnud, valetades oma arstiaegade kohta, et sisse saada,» tunnistas Hansen. Samuti saavad nad iga päev kõnesid, kus kahtlustajad uurivad, kas intensiivravi ikka on täis.