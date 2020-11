Noortebänd 2020 finaal on eriline, sest viirusepuhangu tõttu ei saa fännid kahjuks otse kohale minna. Selle asemel võib ülekannet vaadata Elisas või uudistada toimuvat Elu24 otsegaleriis!

Finaliste on sel aastal viis: The, VELLE, ECHOLOVE, YE ja Tanel Vaikjärv. Kes on võitja tiitlit väärt, otsustavad 50/50 rahvas ja muusikaasjatundjate žürii, kuhu kuuluvad Egert Milder ja mitmed teised.