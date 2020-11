Telesaates «The Royal Beat» rääkis Diana endine sõber ja ülemteener, et vaatamata vastupidistele väidetele ei saanud printsess kunagi buliimiast jagu. Burrelli sõnul võimaldas see tal säilitada mingisuguse kontrolli oma elu üle, kuna talle tundus, et mujal tal kontroll puudub.

Kuigi printsess Diana sõnas oma elu ajal meediale, et on söömishäire seljatanud, väidab tema ülemteener, et tegelikult oli see osake temast kuni surmani välja 1997. aasta augustis.