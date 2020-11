KLÕPS ⟩ Indrekust lahku läinud BSH pani eelmise eksiga pidu: meid ei seo midagi romantilist

Hunt ja Nõmm veetsid koos aega Tallinnas Hiltoni hotelli kasiinos. Alles sel nädalal sai avalikkusele teatavaks, et kuulus raadiohääl on lahku läinud krossisõitjast ja bachata-treenerist Indrek Mägist , kellega oli koos aasta algusest saati.

Hundi suhe Ron Nõmmiga lõppes möödunud aasta novembris, kui viimane petmisega vahele jäi. Sellegipoolest on noorte vahel head suhted säilinud. Anonüümse vihje saatnud lugeja kahtlustab lausa, et nende vahel on enamat kui soe sõbrasuhe: tema olevat ekspartnereid kasiinos suudlemas näinud.