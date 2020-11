Norra lauljatar murrab ülijulge pildiga tabusid: mehed kirjutasid, et see on rõve

25-aastane suunamudija pani Instagrami üles pildi paljast pepust, kus paistab ka jalge vahelt rippuv tampooninöör. Kuigi naiste jaoks ei tohiks sellises vaatepildis midagi ebatavalist olla, ajas Sophie Elise oma postitusega mitmed fännid vihale.

«Sain meestelt palju sõnumeid, kus nad ütlesid, et see on nii rõve ja nad lõpetavad minu jälgimise,» kirjeldas norralanna meessoost jälgijate kummalist reaktsiooni. Sophiet jälgib Instagramis 448 000 kasutajat.

Suunamudija arvates on hullumeelne, et maailmas on endiselt inimesi, kelle jaoks on menstruatsioon vastik või rõve. «Ma räägin oma päevadest nii avameelselt, see on kurb, et inimestele see ei meeldi,» ütles ta.

Ootamatult ei ärritanud tampoonipilt ainult meesterahvaid. Sophie Elise sai vastikuid sõnumeid ka sookaaslastelt. «Enim šokeerisid mind naised, kes ütlesid, et olen halb eeskuju ja peaksin varjama, et mul päevad on. Ma olen inimene, need naised ajavad mind tõsiselt närvi,» tunnistas suunamudija.

Norralanna eesmärk on päevade ümbert tabumüürid lammutada. «Naine võib olla seksikas ka päevade ajal ja seda tuleks omaks võtta,» julgustas Sophie ning lisas, et teda rõõmustab alati, kui ka teised tüdrukud selliseid postitusi teevad. «Näiteks teevad pilti oma käekarvadest või päevadest,» selgitas suunamudija, mida silmas peab.

Õnneks pole pepupildile reageerinud ainult kriitikud: selle on meeldivaks märkinud enam kui 30 000 Instagrami kasutajat.

See pole kaugeltki esimene kord, kui Sophie ühismeediasse provokatiivseid kaadreid riputab. Kaks nädalat tagasi poseeris ta läbipaistvas särgis, mis nibud katmata jättis. «Kui Instagram need pildid kustutab, panen ma need uuesti üles, aga töötlen meeste nibud peale,» ähvardas ta platvormi, mis naiste rinnanibusid ei salli.