Tšehhi võrkpallikaunitar lasti rindade pärast klubist lahti

«See pole saladus, et Martina on jalgpalli Tšehhi jalgpalli kõrgliigas mängiva Tomáš Zahradníčeki elukaaslane. Zahradníček ei ole varjanud soovi välismaale siirduda. Ka Martina on öelnud, et kui lahkub Zahradníček, läheb tema oma armsamaga kaasa. See on inimlikult arusaadav, kuid kas meie peame seda hetke ootama jääma,» küsis Zemánek klubi teadaandes.