VIDEO ⟩ Rongiõnnetuses jala kaotanud ameeriklane päästis uppuvast maasturist vanema mehe

Üksteist aastat tagasi päästsid esimesena sündmuskohale jõudnud päästjad Anthony Capuano elu, kui ta olles toona vaid 17-aastane sai Jersey City kesklinnas rongilt tabamuse, vahendas The Jersey Journal.

Nüüd on Capuano taas andnud väljaannetele põhjuse temast rääkida, kuid seekord kui elupäästjast.

Temast on saanud tõeline kohalik kangelane, kuna ta päästis eelmise nädala teisipäeval Newarki lahel uppuvast maasturist sinna lõksu jäänud mehe.

Capuano oli teisipäeva pärastlõunal just trenni Stephen R. Greggi pargis lõpetanud, kui kuulis karjumist.

Ühe kaldal olnud inimese poolt tehtud videos on näha, kuidas vette kukkunud auto, tagatuled vilguvad ja masin vajub aeglaselt umbes 50 meetri kaugusel kaldast järgest sügavamale vette.

«Keegi hüüdis valjusti rahva hulgast, kas siin on kedagi, kes oskab ujuda,» rääkis Capuano.

«Ja siis ma mõtlesin, et see olen vist mina, kes ujuda oskab. Ja nii ma vette hüppasingi,» kirjeldas Capuano.

29-aastane Capuano on elukutselt nimelt Bayonne'i Briti ujumiskooli vetelpäästja ja ujumistreener ning ta on ujumisega tegelenud üle kümne aasta.

Videos on näha, kuidas Capuano ujub raevukalt uppuva sõiduki poole samal ajal kui pealtvaatajad kaldalt hüüavad.

«See oli hull, sest sain ta viimasel sekundil välja. See oli see hetk, kui auto hakkab põhja vajuma, sest kogu seesolev õhk vabaneb. Põhimõtteliselt just siis tõmbasin ma ta välja,» kirjeldas Capuano, kes tõi mehe kaldale koos oma sõbra Marcelino Cruzi abiga.