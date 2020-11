SUUREPÄRANE ⟩ Kaia Kanepi jõudis Las Palmase turniiril võimsa mänguga poolfinaali!

Kanepi ja Hogenkamp on omavahel mõõtu võtnud kolmel korral ning alati on väljakult võitjana lahkunud eestlanna. 28-aastane Hollandi tennisemängija omab turniiritabelis kuuendat asetust, maailma edetabeli koht on 168-sentimeetri pikkusel Hogenkampil aga 219.