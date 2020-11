PILDID ⟩ Tänavuse Uus-Meremaa missitiitli võitis transsooline kaunitar

Arielle oli juba enne soovahetusoperatsiooni teadlik, et kõik ei ole selles osas mõistvad. «Teadsin, et olles avalikult transsooline tähendas seda, et suur osa maailmast peab mind haigeks friigiks. Aga otsuseid tehes mõtlen alati sellele, et kui olen 70 ja oma surivoodil, kas see on midagi, mille puhul ma kahetsen selle tegemist või selle tegemata jätmist?»