51-aastane ameeriklanna sünnitas endale lapselapse

Operatsioonide ja tervislik seisund tähendas, et Breannal oli väga raske rasestuda. Nad küll proovisid kunstlikku viljastamist, kuid arst soovitas, et paari jaoks oleks arvatavasti parim lahendus asendusemadus.

Lõpuks otsustas Breanna 51-aastane ema oma tütart aidata. Julie Loving, kes on jooksnud 19 maratoni, pakkus välja, et on oma tütrele surrogaadiks. Alguses Breanna kõhkles, kuid Julie veenis tütre ümber. «Hakkasin sellest talle rääkima. Ta ei olnud üldse nõus ja arvas, et olen hull, aga ma ei andnud alla.»