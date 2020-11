PILDID ⟩ Ekspiloodi maandumine Teise maailmasõja lennukikoopiaga oleks võinud talt elu võtta

Eakas mees sai õnnetuses vigastada, tal tekkisid lülisambamurrud ja ta viidi haiglasse. Sõprade sõnul oli Conwayl õnne, et ta ellu jäi, sest kukkumine oli raske.

FOTO: Dorset & Wiltshire Fire and Rescue Service / SWNS/Scanpix

«Traktor oli jätnud põllule vaod ja lennuki rattad sattusid vagudesse, mille tõttu lennuk ümber läks. Lennuk sai niipalju kannatada, et piloot tuli kokpitist välja lõigata,» teatas üks mehe sõpradest Dudley Pattinson.

Ta lisas, et pärast õnnetust oli oht, et lennukikütus plahvatab, kuid kiiresti sündmuskohale jõudnud tuletõrjujad hoidsid selle ära.

Kannatada saanud mees on mõnda aega haiglaravil ja peab kaelatuge kandma.

Pattinsoni andmetel on tegemist käsitsi ehitatud lennukiga, mille hind on üsna soolane. Kannatada saanud lennuk viidi sõbra sõnul lennuõnnetuste uurimise ameti angaari uurimisele.

Sõprade teatel on Conway väga kogenud piloot ja lennundusinsener, kellel on seljataga 30 aasta pikkune karjäär nii Briti õhujõudede hävituslennuki kui lennufirmade reisilennuki piloodina.

Teada on, et ta lendas McDonnell Douglas F-4 Phantom II, mis on hävitus-pommituslennuk.