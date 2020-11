VIDEO ⟩ Suur kaljutükk varises Kanaaridel otse turistide haagissuvilate peale

La Gomeras, üks Kanaari saartest, kuulutati möödunud laupäeval välja eriolukord, vahendab Mirror. Nimelt varises osa populaarse kuurorti Valle Gran Rey lähedal olevast kaljust kokku. Otse haagissuvilatele mõeldud parkla peale.

Hirmutava hetke tabas saksa turist, kelle video jõudis ka sotsiaalmeediasse. Videoklipis on kuulda, kuidas saksa turistid omavahel arutavad, et kalju küljest kukub tükikesi. Pealtvaatajad tunnevad muret ja arutavad, et mis võiks juhtuda, kui terve kalju kokku variseks.

Mõni hetk hiljem aga varisebki osa kaljust kokku. Kaljuvaring algab video 0.53-minutil ja enne, kui juhtunut filminud turist rannast kaugemale jookseb, on näha, kuidas rusud haagissuvilad enda sisse neelab. Meedia sõnul oli varingust tekkinud tolmupilve näha mitme miili kaugusele.

Kanaari saarte president Ángel Víctor Torres postitas videoklipi 14. novembril ka enda ametlikule Twitteri kontole. President kinnitas, et sündmuskohale saabusid päästjad ja spetsialiseerunud koerad, kes otsivad ohvreid.

«Kuigi see tundub stabiliseerinud, on pragusid, nii et kordumise oht on olemas,» avaldas Torres ja lisas, et hetkel on asukoht tunnistatud ohtlikuks ja sinna ligi ei pääse.

Briti meedia vahendab, et eilse seisuga õnnestus päästa viis matkajat, kes viibisid varingu hetkel haagissuvilate jaoks mõeldud parklas. Osad autod vajusid varingu järel vette, kuid hetkel pole ühtegi asitõendit, et mõni turist on juhtunu järel kadunud või hukkunud.