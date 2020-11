Rallipisik on sees: Hipsaania veteranpiloot jätkab ekstreemses motosarjas

Mootorispordisait andis teada, et 58-aastane Sainz planeerib võistelda 2021. aastal startivas Extreme E-sarjas.

Tegemist on offroad-klassi elektriautodega. Autosport kinnitas, et Sainz on sõlmimas lepingut XE-talliga. Hispaania piloot katsetas kõnealust masinat käesoleva aasta alguses Dakari rallil.