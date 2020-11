Nõukogude Liidu iluuisutäht ei ela pensionist ära

Endine Nõukogude Liidu iluuisutäht rääkis telekanalile NTV antud intervjuus, et ei tule kuidagi materiaalselt toime - pensionirahadest lihtsalt napib äraelamiseks. Bestemjanova sõnul on tema jääb tema pension 85 000 - 90 000 rubla vahele (935-990 eurot).

«Mul on nii palju kulutusi, pensioniga ei ole võimalik ära elada, see pole lihtsalt piisav,» rääkis ta. Bestemjanova lisas, et elab oma abikaasaga vägagi askeetlikult, vaatamata sellele, et talle on määratud Venemaa olümpiavõitja pension.