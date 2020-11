Koroonakaubamaja: Tallink hakkab korraldama ostureise eikuhugi

Tallink müüb pileteid minikruiisile, mis tähendab seda, et saad teha viietunnise merereisi liinil Tallinn-Tallinn . «Reis on karantiinivaba , kuna Helsingis maaleminekut ei toimu,» promob firma kodulehel.

«Mahaminekuta kruiiside idee pole kindlasti uus ning pole ka miski, mis on lennundusest üle võetud, pigem vastupidi,» selgitas Tallinki kommunikatsiooni peaspetsialist Kai-Ines Nelson Elu24-le.

Kui lennufirmad on lisaks kaunite vaadete nautimisele ja söögile pakkunud oma eikuhugi reisidel ka meelelahutust mõne kohaliku kuulsusega, siis Nelsoni sõnul Tallinki ostukruiisil seda ei tehta.

«Meelelahutusprogramme traditsiooniliselt meie shuttle-laevadel ei ole, ning seda me ei paku ka antud kruiiside puhul. Küll aga laevasõidu ja merereisi sõpradele on see kindlasti hea võimalus väikseks vahelduseks merel ja pealegi boonusena antud perioodil ka leida kõik oma jõulukingid mugavalt laevakauplustest,» selgitas Nelson.