Paljud on üritanud, kuid mitte keegi ei ole õnnestunud: Muchu Chhish on seni vallutamata

Kui nimetatud üle kaheksa kilomeetri kõrgused mäed on vallutatud, siis Muchu Chhish on jäänud tänini vallutamatuks, kirjutab cnn.com.

Kuigi Muchu Chhish on madalam kui näiteks 8611 meetri kõrgune K2, ei ole keegi veel selle tippu jõudnud. Põhjuseks peetakse seda, et juurdepääs mäele on keeruline ja üles ronimine raske.

Kõige värskem vallutuskatse leidis aset selle aasta augustis, kui kolm tšehhi üritasid jõuda tippu, kuid pidid ettevõtmise katkestama. Mägironijate seas oli ka endine poliitik Pavel Bém.

Kõige lähemale tipule jõudsid Hispaania mägironijad 1999, olles 6650 meetri kõrgusel, kuid pidid halva ilma tõttu katkestama.

Viimased paarsada meetrit tippu on kõige ohtlikumad ja kui olud ei soosi, siis mägironijad katkestavad, et mitte elu kaotada.

Mägironijate ringkondades on neid, kes ei ole lobunud mõttest see vallutamatu mägi kunagi vallutada. Nende sõnul peavad tippu jõudmiseks kõik asjad klappima.

«See, kes esimesena Muchu Chhishi vallutab, saab kohe kuulsaks ja mägironijate seas austatuks,» sõnas USA mägironimisinstituudi juht Jason Martin.

Martini sõnul on maailmas veel üllatavalt palju vallutamata mägesid. «Muchu Chhish on kõrgeim vallutamata mägi, mille tippu on väga keeruline jõuda,» sõnas britist mägironija Phil de-Beger, kes üritas seda mäge vallutada 2014 koos kahe kaaslasega, kuid ei jõudnud sihile.

Nad jõudsid 6000 meetri kõrgusele, kui said aru, et valisid vale tee, sest nende ees kõrgus püstloodis jääsein, millest üles ronimine oli võimatu. «Meil oleks pidanud olema lisavarustust, et sellest üles minna, kuid meil ei olnud. Keegi ei teadnud varem, et seal selline jääsein on,» sõnas de-Beger.