PILVEDE ALL ⟩ Hooaja viimases osas kerivad pinged haripunkti ja saabub ootamatu lahendus

Viimases osas:

Hooaja viimases osas kuumeneb üle nii mõnigi tegelane ja seda põhjusega. Kertu ei suuda mõista, miks Mari temaga nii ebaõiglane on ja isegi Valter teda ei mõista. Ainus, kes paistab Kertu poolt olevat, on Erik, kuid samal ajal on Kertu südames ju Madis... Nii kerivad sündmused ja emotsioonid üha rohkem pinget üles kuni saabub ootamatu lõpplahendus. Seda ei oska keegi ette näha, kuigi Erik ja Madis üritavad eelnevalt teineteist paika panna ning mingisugusegi lahenduseni jõuda. Tulemus on siiski hoopis midagi muud ja kõigi jaoks ootamatu. Samal ajal saab Mari teada kogu tõe Märdi kohta, Urmas avastab end lootusetust olukorrast ning Indrek tuleb tagasi koju. Enda ja oma eluga saab täielikult rahul olla Siiri, kelle unistused paistavad lõpuks ometi täituvat.