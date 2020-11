PILDID ⟩ Kardashiani eksil on kindel maitse: naine olgu noor, modell ja kuulsast perest

TMZ vahendab, et Kourtney Kardashiani eksabikaasa ja kolme lapse isa Scott Disick on leidnud endale uue silmarõõmu.

Tundub, et pärast 2015. aasta lahutust on Disickul romantiliste partnerite osas kujunenud väga kindel maitse. Pärast üheksa aastat kestnud abielu on Disicku pikim suhe olnud 22-aastase modelli Sofia Richiega (alumisel pildil). Nad olid koos kolm aastat ehk teisisõnu alustas Disick Richie'ga suhet siis, kui neiu oli 19-aastane. Richie on omakorda aga tuntud laulja Lionel Richie tütar.