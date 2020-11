Haruldane juhtum Alaskal: maandunud lennuk tabas karu

INCIDENT Alaska Airlines Boeing 737-700 hit a brown bear while landing in Yakutat, Alaska. https://t.co/cT7jVJ8WX0

«Olen kogu elu Alaskal elanud ja midagi sellist ei ole varem juhtunud. On lennukite kokkupõrkeid lindude ja veel mõnede loomade, kuid mitte karudega, see juhtum on ainulaadne,» sõnas pressiesindaja.