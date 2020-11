KUUM PILT ⟩ Soome fitnessikaunitar näitab oma firmamärki – tagumikku!

Elu24 kirjutas 2018. aastal esimest korda , kuidas anonüümne allikas väitis, et Erna on oma kuulsa tagumiku lasknud kirurgiliselt paigaldada. Fitnessikaunitar lükkas toona kõik säärased väited tagasi. «Kõik, mis olen teinud, on tuhanded tunnid trenne ja tervislikud eluviisid,» kinnitas ta Elu24-le toona.

2019. aastal pühkis noor naine Eestimaa tolmu jalge alt ning kolis tagasi Soome. Erna sõnul juhtus see kõik seetõttu, et ta soovis inimesena kasvada. Toona Youtube'i postitatud videos avaldas ta, kuidas tal on elus veel palju saavutada - küll aga tunnistas noor naine siis, et Tallinn jääb selleks puhuks tema jaoks liiga väikeseks.