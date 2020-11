Piloodid joonistasid seksiskandaali sattunud vene vutitähe toetuseks taevasse fallose

Kirjutasime eelmisel nädalal, et Dzjuba jäi video tõttu eemale koondise mängudest ning mees avaldas kahetsusvideo, paludes kõigilt andestust. Ometi on tal aga palju toetajaid – mitmed staarid on Dzjuba kaitsele asunud, nimetades avalikku hukkamõistu nõukogudeaegseks ja silmakirjalikuks.