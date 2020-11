HARUKORDNE ⟩ Tallinnas elav ärimees müüb ulmeliselt kallist Bugatti superautot

Eestis elav itaallane Lorenzo Ugazzi tegeleb jahtide rendiga ja vahendab enda väitel ka autosid. Nüüd on tal tulnud välja üks tõsiselt uskumatu kuulutus.

Enda suhteliselt omanäolise välimusega lehel pakub ta müügiks Bugatti Chironit. Auto on üliharuldane ja metsikult võimas. 16-silindriline mootor toodab üle 1100 kilovati. Chironid on tänu sellele võimelised sõitma üle 400 km/h.