VIDEO ⟩ New Yorgis imikut röövima läinud mees sattus hoopis võitluskunstide meistri haardesse

Muay Thai treener Brian Kemsley (33) märkas eelmise nädala esmaspäeval Madisoni väljaku pargis, kuidas üks mees üritas vankris lamanud beebit endaga kaasa haarata ning ahastuses ema, kes hoidis ühe käega vankrit pidi veel kaitsma ka oma süles olnud teist väikest last, vahendas The New York Post.

«Püüdsin teda ema juurest eemale saada ja lasin tal ohutusse kohta põgeneda ... Kuid lõpuks püüdsin lapseröövlit ka vihase inimhulga eest kaitsta,» rääkis Kemsley.

New Yorgi politsei pressiesindaja sõnul reageerisid nemad sündmusele umbes kell 15.35, vahetult pärast seda kui neile saabus sündmuse kohta teade.

Lapseröövel on võimude sõnul emotsionaalselt häiritud inimene, ta võeti vahi alla ja viidi psühhiaatriliseks hindamiseks Bellevue haiglasse.

Lapseröövi jäädvustas üks pealnägija ka oma mobiiltelefoniga filmides, kus on näha, kuidas Kemsley mehe maha surus ja teda kuni politsei saabumiseni kinni hoidis.

Kemsley sõnul taipas ta, et lapseröövliga, kes hirmsasti kakelda tahtis, ei ole kõik korras, sest ühel hetkel arvas röövel, et räägib president Barack Obamaga ja et nad on Valge Maja ovaalkabinetis.

Kemsley rääkis, et hoolimata sellest, et ta on viimased kümme aastat tegelenud võitluskunstide, sealhulgas ka jiujitsuga, tundis ta pärast veerandtunnist mehe kinnihoidmist, et haare hakkab kaduma ja minestus tuleb peale.

«Asi on nii, et ma ei naudi tegelikult jiujitsut, ma ei arva, et treenimine on midagi eriti lõbusat, kuid ma austan seda väga, kuna see on tänavavõitluses ja enesekaitses hädavajalik,» ütles ta hiljem juhtunud sotsiaalmeedias kommenteerides.

«Tahaksin märkida, et kui tegemist on kogukonna turvalisusega, ei tohiks kellelegi peksa andmine olla prioriteet,» lisas ta teises postituses.

«Me ei pea ilmuma kuskile oma keppidega ja siis inimesi peksma hakkama. Esmatähtis peaks olema alati olukorra ohutu ja võimalikult vägivallatu lahendamine, et me olukorda ei eskaleeriks,» lisas Kemsley.