VIDEO ⟩ MyHits hommikuprogrammi saatejuhid Eesti Laulu pärast raksu ei lähe: me ei saa seda tüli lubada endale, sest muidu...

Kuigi Pootsmann oli stuudios kohal, lõi Indrek kaasa videosilla vahendusel kodust. «Mul siin kodus ühel lähikondsel on koroona, aga teistele ei ole see veel siiamaani külge hakanud ja elame ilusasti edasi,» selgitas Vaheoja saates.

«Väike selline puhkus kulub ära, mul on vaja lehti riisuda ja puid teha,» lisas ta.

«Õhtu!» saates ei käinud mehed mitte niisama, nimelt on nad mõlemad, individuaalselt jõudnud Eesti Laul 2020 poolfinaali. Pootsmann osaleb lauluvõistlusel looga «Magus melanhoolia» ning Vaheoja looga «Tartu» ning koosseisus Redel.

Saates selgus ka, et ühtlasi on tegemist ka esimese korraga, mil ühe Eesti raadiojaama hommikuprogramm on saanud täies kooseseisus poolfinaalidesse.

Selleks, et inimesed Vaheoja ja Pootsmanni veelgi paremini tundma õpiksid, tegid «Õhtu!» saate inimesed ka eeltööd ning uurisid, mida kolleegid nende kohta räägivad.

Näiteks tuli välja, et Pootsmann olevat pisut udupea. «Kohati on selliseid momente olnud, kus väike udupealisus võib näidata ennast,» kinnitas ka kaassaatejuht Indrek Vaheoja.

Täpsustamast, kuidas Pootsmanni «udupealisus end näitab», Vaheoja ei soostnud. «Ma ei tea, ei ole vist ilus niimoodi oma musta pesu pesta siin, saade on alati saatnud eetrisse ja mingit probleemi pole mitte kunagi olnud,» sõnas ta.

Pootsmann tõi sedapuhki ise näite, kuidas tema udupealisus väljendub: «Ma jätan näiteks oma kaelakaardi maha hommikul ja ma ei saa majja sisse lihtsalt.»

Kuidas kirjeldavad inimesed aga Vaheoja? «Tegelikult ma juba tean, mis sõna teil seal kirjas on ja see on «pedant»,» sõnas Pootsmann saates. «Ma ise hakkasin ka naerma, ma ei tea, kes sellised soovitused andis... keegi meie toimetusest äkki, aga minu arust ei ole Indrek küll pedant,» lisas ta.

Ka Vaheoja vaid naeris: «Oma olemuselt olen ma kõike muud kui pedant. Ma olen ikka hipi ja ise ka udupea.»

«Õhtu!» saates kinnitasid saatejuhid ka, et MyHitsi kuulajad ei pea muretsema, et muusikud Eesti Laulu ajal suurest konkurentsist tülli lähevad. «Ma ei usu, et läheb tüli majja, sest ma tahaks ikkagi oma töökohta siin hommikul hoida. Ma teen kõik selleks, et me ei läheks tülli ja ma olen siiamaani ka kõik teinud selleks. Ma olen väga suur Redeli austaja juba sellest esimesest päevast alates,» sõnas Pootsmann saates.

«Me ei saa seda tüli lubada lihtsalt endale, sest muidu ei saaks me hommikul tööd teha,» lisas ta.