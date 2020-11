Gordon Ramsey kokandussaates tuntust kogunud Ben Watkins suri vaid 14-aastaselt

Kõigest mõni päev pärast oma 13. sünnipäeva diagnoositi Ben Watkinsil Angiomatoid Fibrous Histiocytoma. Tegu on haruldase pehmete kudede kasvajaga, mida diagnoositakse enamasti lastel ning kuni 30-aastastel täiskasvanutel. Watkinsi tabanud haigus on nii haruldane, et seda põevad vaid üksikud inimesed üle kogu maailmas.