VÄGEV ⟩ Hans Noormets ehk Rozell põrutas esimest korda oma looga briti edetabelitesse

Mõne kuu eest kodumaal oma loo «Critical» avaldanud tantsumuusikaprodutsendi Hans Noormetsa ehk Rozelli pala sai sügisel juurde mitmeid versioone tunnustatud tegijatelt. Nüüd on lugu põrutanud ka Inglismaa muusikaedetabelitesse ja seda lastakse ka kohalikes raadiojaamades. Rozelli lugu «Critical» on jõudnud näiteks KISS FMi kuulajate kõrvu, mis on üks suurimaid raadiojaamasid Inglismaal.

«Inglismaa muusikamaailm on ju ajalooline ja iga artisti unistus on näha oma nime sealsetes tabelites,» tõdes Rozell ja jätkas, «aga see on vaid algus, esimene samm, õpin alles käima selles karussellis.»

Sel nädalal sisenes lugu, mis on valminud koostöös Kalide ja Nick Summerfieldiga, uue tulijana 29. kohale tabelis Music Week Club Commercial Pop Chart ning 25. kohale tabelis Music Week Club Upfront Chart.

Rozell rõõmustas edetabelitesse sattumise üle ka oma Instagramis: «Ebareaalne. [...] See on mu esimene kord, aga kindlasti mitte viimane. Ronime veelgi kõrgemale!»

Loost «Critical» on teinud oma versioonid ka sellised tegijad nagu Stonebridge, Fake ID ja Just Fire.

«Hetkel käib töö 24/7 üle maailma uute lugudega,» avaldas Rozell paar päeva tagasi. «Praegune viiruseaeg paneb omad piirangud, aga saab hakkama – tänagi salvestati ühele mu laulule vokaali Londonis ja teisele Los Angeleses.»

Hiljuti avaldas Rozell «Õhtu!» saates, et muusika osas on talle suureks toeks tema lavastajast isa Andres Noormets. «Kõige esimesena kuulab minu demosid paps,» rääkis Hans saates ja avaldas, et kirjutab vahel laule ka isaga koos.