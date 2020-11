Suusaradadele naasev 40-aastane Björgen unustas dopinguorganisatsioonis registreerimise

40-aastane Björgen lõpetas eduka karjääri 2018. aastal, kuid käesoleva aasta kevadel andis ta teada, et kavatseb taas suusaradadele naasta. Ja mitte niisama.

Björgen räägib, et tegi vea.

«Ma lihtsalt ei teadnud, et pean ennast ADAMSis ära registreerima. Seda selleks, et dopingukütid saaksid vajadusel üllatusproove võtta.»

«Arvasin, et piisab sellest, kui annan teada, et olen testideks valmis, ADAMSist ma ei teadnud. Olin naiivne, see läheb minu kapsaaeda,» tunnistas Björgen.