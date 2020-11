VIDEO ⟩ Venemaa presidendi kiidukõne Brasiilia kolleegi aadressil ajas sotsiaalmeedia kihama: bromance

Putin ülistas Bolsonarot kiiresti arenevate turgudega BRIC riikide, kuhu kuuluvad Brasiilia, Venemaa, India, Hiina ja Lõuna-Aafrika Vabariik, tippkohtumisel video vahendusel esinedes, teatab afp.com.

«Nakatusid koroonaviirusega, elasid katsumuse üle ja paranesid. Saan aru, et haigusega võitlemine ei olnud kindlasti kerge, kuid sa suhtusid sellesse nagu tõeline mees ja näitasid oma mehelikkuse parimaid omadusi, kaasa arvatud sihikindlust ja tahtejõudu,» sõnas Putin Bolsonaro kohta.

Bolsonaro teatas Facebookis, mida Putin tema kohta ütles ja tänas Venemaa presidenti. Ta avaldas ka Venemaa presidendi esinemisest video.

Brasiilia president Jair Bolsonaro 17. novembril 2020 pressikonverentsil žestikuleerimas FOTO: ADRIANO MACHADO/REUTERS/Scanpix

Brasiilia president võttis Venemaa presidendi öeldu teemaks ka 18. novembril oma toetajatega presidendipalees kohtudes.

Rahvusvaheliselt ei jäänud Putini kiidukõne Bolsonaro aadressil märkamata ja üsna kiiresti ilmusid sotsiaalmeediasse kahte kuulsat meest pilavad meemid.

Postitati töödeldud pilte, juures tekst, et nende vahel on bromance ehk kahe sõbra vaheline mitteseksuaalne suhe. Osa sotsiaalmeediakasutajaid kirjutasid nende kohta, et see on «vennaarm».

Postitati pilt, millel on näha palja ülakehaga Putinit ja Bolsonarot koos hobusel ratsutamas.

Putin elogia o Bolsonaro e eu só consigo pensar nessa imagem: pic.twitter.com/B8jt0vAqql — Geriston Silva’s Sebastião (@geristonsilvas) November 18, 2020

Oli neid, kelle arvates Bolsonaro, kelle suur iidol on seni olnud USA president Donald Trump, flirtis nüüd uue partneriga.

Vene kolleegi kiitusest hoolimata on maailma tuntud tervishoiueksperdid kritiseerinud Bolsonaro koroonameetmeid.

Brasiilia president sõnas juba koroonaviiruse esimese laine ajal kevadel, et viirushaigus Covid-19 ei ole tegelikult nii ohtlik, kui seda näidata üritatakse, pigem on see nagu kerge gripp, mis kiiresti möödub.

Bolsonaro ei muutnud oma retoorikat isegi pärast seda, kui ta ise koroonaviirusega nakatus.

Ameerika Ühendriikide Baltimore’i Johns Hopkinsi ülikooli teatel on Brasiilia koroonaviirusest tingitud viirusaiguse Covid-19 surmade poolest maailmas teisel kohal. Senistel andmetel on selles Lõuna-Ameerika riigis kaotanud viirushaiguse tõttu elu üle 166 000 inimese.

Kõige enam on Covid-19 tõttu surnuid Ameerika Ühendriikides, kus on elu kaotanud üle veerand miljoni inimese.

Brasiilias on koroonaviiruse nakkuse diagnoosiga rohkem kui 5,9 miljonit inimest, mis on maailmas nakatunute arvult kolmas. Rohkem on nakatunuid vaid Indias ja USAs, vastavalt üle 8,9 miljoni ja üle 11 miljoni.