PILDID ⟩ Jaapanlased nautisid veiniaasta alguse puhul noort Beaujolais Nouveau veini

Lisaks Euroopale ja Põhja-Ameerikale on vein, mida kääritatakse ja villitakse kiirelt, populaarne ka Aasias, eelkõige Jaapanis, kus korraldatakse erisündmusi, teatab afp.com.

Jaapani aja järgi täna keskööl hüppasid Beaujolais Nouveau fännid Hakones Kowkien Yunessun kuumaveeallikate spaas basseinidesse, kuhu oli pandud toiduvärvi ja valatud noort punast veini, et vesi lillakaks värvuks.

Beaujolais Noveau on laagerdumata vin de primeur, mida toodetakse viinamarjasordist Gamay noir. Viinamarju kääritatakse purustamata ja tulemuseks on kerge vein, millesse ei ole jõudunud tekkida tanniine, mis on lahustuvad orgaanilised ühendid.