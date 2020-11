MEIE AASTA INDIAS ⟩ Tuuli Roosma pere uurib: kas lehm on jumal või ohvriloom?

Värskes osas: Sõda ja rahu

India kuulutab, et tal on maailma suurim demokraatia ning ühtmoodi armastatud on kõik usud ja kõik erakonnad. Kommunistid, budistid ja sikhid, hindud ja moslemid – kõik ulatavad teineteisele sõbralikult käe. Ometi näeme rahvast jagunemas fanaatiliselt leeridesse, plahvatavad pommid ja peetakse lehmasõda hindude ja moslemite vahel. Küsimus on – kas lehm on jumal või ohvriloom?