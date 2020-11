PINGELINE VIDEO ⟩ Uppuva neiu järele sukeldunud Briti saadikust sai Hiinas kangelane

Chongqingi linna konsul kuulis möödunud nädalavahetusel linnas rahvahulga hüüdeid. Lähenedes selgus, et noor naine on kõrgenenud jõevee voogudes liikumatult.

«Olenemata meie erimeelsustest, kangelaslik käitumine on voorus ja peab olema kiidetud,» kirjutati teises populaarses kommentaaris. Hiina ja Suurbritannia vahel on viimasel ajal olnud suuri erimeelsusi, kui viimane otsustas Huawei oma 5G projektist välja lülitada.

Konsul on meedia väitel tegelenud ka triatloniga. Kriitikat on saanud aga see, miks ülejäänud rahvas seisab ning filmib, mitte ise midagi neiu päästmiseks ei tee. Samas peab meeles pidama, et Hiina rahva seas on ujumisoskus vähelevinud ja uppumissurma läbi kaotatakse aastas kümneid tuhandeid inimesi.