AASTA SKEEMITAJA ⟩ 500 000 dollarit ja salakihlatu: ameeriklane plaanis oma abikaasast vabaneda, et uue armastusega elu nautida

«Nad teatasid mulle, et mu abikaasa kavatseb mu tappa. Ta plaanis seda pikka aega ja ma olin täiesti, täiesti murtud,» rääkis Theresa Michaels kanalile CBS 4.

Mehe uuel kihlatul ei olnud samuti vähimatki aimu, et Michaels oli juba abielus.

Uurijad said vihje anonüümselt naiselt, kelle sõnul võttis Michaels temaga ühendust fentanüüli saamise eesmärgil.

Naise sõnul oli Michaels viimase poole aasta jooksul suhelnud temaga korduvalt teemal, kuidas sokutada fentanüül oma abikaasa jooki, et ta surmava mürgituse saaks.

Väidetavalt ütles mees, et plaanib minna perega reisile Californiasse ja naise seal mürgitada.

«See on kõige hullem reetmine. Ta oli nii meeleheitel, et minust vabaneda,» ahastas Theresa.

Mees viidi Maricopa maakonna vanglasse , kus ta on ilma kautsjonit võimaluseta trellide taga.

Theresa sõnul on tema abikaasal olnud ka varem võimuesindajatega kokkupuuteid, kui ta vahistati seoses väljaprassimise ja politseiametniku kehastamise eest.

Theresa sõnul oskab ta nüüd kõigele tagasi vaadates mõista, et tõepoolest olid ohumärgid, et midagi on teoksil, üleval.