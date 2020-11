Kriminalistide sõnul on fotodel huvipakkuvaid detaile ja need võivad aidata uurimisel sammu edasi, teatab mirror.co.uk.

Juhtivprokurör Hans Christian Wolters kinnitas, et nad said Suurbritannia politseilt uusi andmeid, kaasa arvatud ühe Portugalis puhanud Briti turisti 2007. aasta fotod. «Saime fotod, millel võib meie jaoks olla huvitavaid andmeid. Meil on mitu uut juhtlõnga, oleme teinud uusi järeldusi,» lisas Wolters.