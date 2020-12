ROALDI RETKED EESTIS ⟩ Roald Johannson uurib, mis elu elavad Eesti jõulumehed

Käes on aeg, kui taas on liikvel punastes mantlites, valge habemega mehed, kes hüüavad «ho-ho-hoo!» ning jagavad kõige tublimatele meist kingitusi. Hooaja viimases saates kohtub Roald Johannson jõulumeestega ja uurib, kuidas see igihaljas ja muinasjutuline amet päriselt välja näeb ning kuidas punastes mantlites ja valgetes habemetes töörügajad raske tööga hakkama saavad.

Jõuluvanade «rasket» ametit peab Eestis hinnanguliselt 30-40 meest. Ees on jõuluvanade aasta kõige kiirem aeg ning mõne tublimaga neist Roald täna kohtubki. «Mina olen küll juba teismeeast peale mõelnud sellele, et kes küll on need mehed, kes aasta lõpus jõuluvana nahka poevad,» ütleb saatejuht Roald Johannson. «Ma annan endast küll parima, kuid ei saa garantiid anda, et ükski jõuluvanaga seotud saladus selles saates välja ei tule,» hoiatab Roald kõik lapsevanemaid.