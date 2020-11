PILDID ⟩ Naine kulutas terve varanduse, et keha viimase piirini tätoveerida – isegi intiimpiirkonnad!

Californiast pärit ameeriklanna Julia Nuno sai esimese tätoveeringu kohe täisikka jõudes. Viimase kolme aastaga on ta katnud nendega aga peaaegu kogu keha.

Selle aja jooksul on ta enda sõnul tätoveerimissalongis veetnud 234 tundi. Tal on tätoveeringutega täielikult kaetud peopesad, jalatallad, pea. Sel kuul lasi ta Texases tindiga katta isegi kogu bikiinipiirkonna.

Julial on veel tätoveerimata vaid nägu. FOTO: Mercury Press/Scanpix

Selle peale on tal kulunud üle 20 000 euro. Ta kavatseb aga lõpuni välja minna ja ka näo ära tätoveerida. «Nad ei olnud üllatunud, kui pea kiilaks ajasin, aga mu emale ei meeldi näotätokad, seega ta kindlasti ei fänna seda,» tunnistas Julia samas.

Veel mõne aasta eest pidas ta ise ka näiteks pea tätoveerimist veidraks ega kujutanud ettegi, et ajaks selleks oma juuksed maha. «Ütlesin, et see on täitsa hullumeelne,» meenutas praegu 32-aastane naine.

Ta poleks veel mõne aasta eest aimanud, et ajab end tätoveerimiseks kiilaks. FOTO: Mercury Press/Scanpix

«Kui kehal ruum otsa sai, oli see järgmine loogiline koht,» selgitas ta. «Mulle tundub, et mida enam tätoveeritud ma olen, seda härivam on katmata kohti näha,» mõtiskles Julia. Enda sõnul laseb ta disaini enamasti tätoveerijal valida.

«Need sessioonid on mulle väga erilised, kunst on ka kena aga ma olen sõltuvuses tätoveerimisest endast,» muljetas naine. Julia kinnitab, et kui «kostüüm» valmis on, peab kõik vanemad ja kahvatunud jooned taas üle käima.

Tätoveeritud on ka käed ja jalatallad. FOTO: Mercury Press/Scanpix

Vastuolulised reaktsioonid

Ekstreemne kehakunst pälvib aga nii kiitusi kui viltusemaid pilke. Julia tunnistab, et mõnedele pereliikmetele ei meeldi see üldse, töökaaslased on aga väga toetavad.

Lisaks meelitab see isegi tänaval inimesi ligi. «Mõned tahavad neid katsuda ka, see võib väga häiriv olla, kui nad seda küsimata teevad,» avaldas naine.

Kuu eest lasi ta tätoveerida isegi bikiinipiirkonna. FOTO: Mercury Press/Scanpix

Suhtevallas pole see Julia sõnul aga palju muutnud. «Mõnedele inimestele meeldib see väga ja ma lähen neile seepärast isegi rohkem peale, mõned teised peletab aga eemale,» sõnas ta.