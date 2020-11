Kas Donald Trump hävitab enne presidendiametist lahkumist kõik dokumendid?

USA meedia kirjutab, et Trumpi neli aastat Valges Majas on jätnud USA ajalukku ja poliitikasse jälje ning arvatakse, et enne võimult lahkumist hävitab ta nii mõndagi, mis võib ta mainet kahjustada.

Nende sõnul oli Trump oma valitsusaja alguses ettevaatlikum kui lõpus. Teada on, et ta kohtus viiel korral salaja Venemaa presidendi Vladimir Putiniga ning neist kohtumistest ei ole peaaegu üldse memosid.

USA ajaloolase Jill Lepore sõnul on paljudel USA presidentidel olnud komme teha kohtumistel ülestähendusi või nad on lasknud neid teha oma nõunikel, kuid Trump ei ole seda teinud.

Kui ka keegi on midagi jäädvustanud, on Trump lasknud selle kustutada.

Trumpil on kombeks pärast kohtumiste lõppu tõmmata katki dokumendid, mida ta enam ei vaja. Ta nõunikud on siis paberitükid üles korjanud, kokku liiminud ja arhiveerinud.

Mees lisas, et mõnikord olid Trump tõmmanud dokumendid kaheks, mõnikord aga rebinud väga väikesteks tükkideks. Lartley sõnul olid tema ja ta kolleegid nagu detektiivid, kes panid paberiribad õigesti kokku ja said teada, mis kirjutatud oli.

Mis puudutab aga Donald Trumpi, siis USA rahvusarhiiv andis talle teada, et ta peab ka kõik oma tviidid säilitama. Teada on, et Trump on agar tviitide kustutaja.