KANDIDEERIS PEATREENERIKS ⟩ 9-aastane Inglise poiss kirjutas Mart Poomi kunagise koduklubi omanikule armsa kirja

9-aastane Toby Hall on aga seda meelt, et klubi võib rahulikult uue peatreeneri otsingud lõpetada. Noor Derby County fänn saatis klubi omanikule Mel Morrisele kirja, kus teatas, et on peatreeneri ametisse igati sobiv ja piisavalt pädev kandidaat.

«Tahaksin saada uueks peatreeneriks. Mängin jalgpalli ja olen selles väga hea. Mängin peatreeneri rollis ka FIFA-21. Vabal ajal kavandan taktikalisi plaane,» kirjutas poiss.

«Matemaatikas kuulun andekate gruppi, nii et võiksin abiks olla ka majandusküsimustes,» jätkas Toby.

I can do Derby County manager's job, insists Toby, aged nine - Derbyshire Live https://t.co/4J7Xza2W8X — Steve Nicholson (@SNicholsonDT) November 18, 2020

Kunagise Eesti esikinda Mart Poomi koduklubi Derby County käimasoleva hooaja algus on olnud kohutav, klubi on sarjas viimasel, 24. kohal. Klubil on 11 kohtumisest üks võit ja kokku vaid kuus punkti.

See kõik aga Hallile muret ei tee. Temal on kursi muutmiseks kindel plaan. Innukas fänn kavatseb mängitada oma lemmikmängijaid Andre Wisdomit, Louie Sibley`it ja Jason Knighti ebatavalises 1-3-3-2-1 formatsioonis.

Kuigi Hall elab Derbyst 170 kilomeetri kaugusel Hertfordhire`is, kuulub ta perre, kus kõik pereliikmed on totaalsed Derby fännid.

Hall lisas, et tema vanaema võiks meeskonna riideid pesta, kuid pereisa arvates ei ole vanaemake sellest ideest just üleliia vaimustunud.

„Minu isa on Derbyst pärit ja ta on tuline meeskonna poolehoidja. Isal ja vanaemal on olnud hooajapääsmed juba 10 aastat. Olen tihti käinud Derby mänge vaatamas, mis siis, et elan rohkem kui saja miili kaugusel,» selgitas väikemees.