Merylin Nau koges kooliajal kiusamist: tundsin, et mul on abi vaja, aga mind ei usutud

Telekaunitar Merylin Nau rääkis podcastis ka, et kooli ajal pidi ta kiusajatega üksjagu tegelema. «Mul on ka selliseid hetki olnud, kus inimene tuleb ise ja provotseerib, siis lõhub asju ja tõukab. Ja nii, kui ma panen lataka vastu, ma olen väike ka ja keegi ei usu, aga ikka lüüa küll nii, et vähe ei ole!» avaldas ta.

«Kõige naljakam ongi see, et just füüsiliselt olen ma meeste käest saanud. See on nagu kõige haigem asi ja ma ei saa lihtsalt aru sellest,» tunnistas Merylin.

Tõsielustaar selgitas ka, et see kõik juhtus, kui ta oli veel päris noor. «Alates kuskil kaheksa ja kuni teismelisena, kui ma olin äkki kaksteist, siis mingi hetk see lõppes ära.»

Juutuuber Einar Kuusk leidis, et sellises vanuses on ilmselt poiste puhul tegu seksuaalse frustratsiooniga. «Ma mäletan, me ka tirisime tüdrukutelt patsist ja see on lihtsalt seksuaalne frustratsioon. Muud midagi,» teadis mees rääkida.

«Igal juhul, kui sa tuled provotseerid ja mis iganes sa teed ja ma panen sulle lataka vastu, siis mis tehti, mindi kaebama, et Merylin on süüdi. Sa ise alustasid. Ma ei läinud mitte kunagi kaebama, nagu päriselt ka,» selgitas sedapuhku Merylin.

«Esiteks, need, kes läksid alati kaebama esimesena, neid usuti rohkem ja kui ma üks hetk läksingi, sest ma tundsin, et ma olen juba nii nurka surutud, mul on abi vaja, siis mind ei usutud...» lisas ta. «Peale seda ei läinud ma enam mitte kunagi kaebama. Ma teadsin, et sealt ei saa abi.»